В украинских больницах находятся более 43 тысяч пациентов с COVID-19

В Украине в больницах проходят лечение от коронавируса 43 585 человек. Всего в стране введено 74 927 кроватей для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook .

Он отметил, что 64 143 больничные кровати обеспечены возможностью оказания кислородной терапии.

"Эпидемическая ситуация по COVID-19 не позволяет терять ни одного дня… Динамика случаев коронавирусной болезни в мире снова показывает тенденции к росту", - заявил Ляшко.

Санврач сообщил, что для сравнения, в Польше, где последние два дня количество выявленных случаев находится на уровне 35 тысяч, для госпитализации выделено 35 444 коек, из которых 26 511 заняты.