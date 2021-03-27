В украинских больницах находятся более 43 тысяч пациентов с COVID-19

В Украине в больницах проходят лечение от коронавируса 43 585 человек. Всего в стране введено 74 927 кроватей для пациентов с COVID-19.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.
Он отметил, что 64 143 больничные кровати обеспечены возможностью оказания кислородной терапии.
"Эпидемическая ситуация по COVID-19 не позволяет терять ни одного дня… Динамика случаев коронавирусной болезни в мире снова показывает тенденции к росту", - заявил Ляшко.
Санврач сообщил, что для сравнения, в Польше, где последние два дня количество выявленных случаев находится на уровне 35 тысяч, для госпитализации выделено 35 444 коек, из которых 26 511 заняты.
Напомним, в Украине за вчера подтвердили еще 17 424 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений выявили в Львовской, Одесской и Киевской областях. При этом 4747 человек были госпитализированы за сутки.
Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 27 марта в стране уже 13 из 24 регионов попали в "красную" зону карантина. Ранее в Минздраве сообщали, что в случае попадания большей половины регионов страны в "красную" зону могут ввести локдаун по всей Украине.