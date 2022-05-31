Украинские защитники уничтожили крупное подразделение "вагнеровцев" на Донбассе, - СБУ

"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали. А толку нет от этих ЧВК-шников! Там они, все легли, эти ЧВК-шники. Это-спецназ подготовленный. Они все полегли. Я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации", - говорит оккупант своей жене.

Жена же в присущей ей манере советует оккупанту отказаться от службы.