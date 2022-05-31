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Украинские защитники уничтожили крупное подразделение "вагнеровцев" на Донбассе, - СБУ

Фото: СБУ (secur.ser.ukraine)
Автор: Евгений Прокопенко

На Донбассе украинские защитники уничтожили крупное подразделение "вагнеровцев". После ликвидации ВСУ такой элитной части "рядовые" российские оккупанты теперь вообще боятся воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали. А толку нет от этих ЧВК-шников! Там они, все легли, эти ЧВК-шники. Это-спецназ подготовленный. Они все полегли. Я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации", - говорит оккупант своей жене.

Жена же в присущей ей манере советует оккупанту отказаться от службы.

Напомним, СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев, приехавший на войну в Украину. Судя по его содержимому войска Кадырова в полной мере подтверждают закрепившуюся за ними приставку TikTok.

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