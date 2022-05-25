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Украинские военные сбили сегодня уже более 10 беспилотников

Фото: беспилотник (24tv)
Автор: Евгений Прокопенко

По состоянию на 16:00, 25 мая, украинские военные сбили 11 российских беспилотников. Об одном из них рассказали в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Он сообщил, что в 16:00 в небе над Днепропетровской областью сбили российский беспилотник.

"За сутки в Украине их "долеталось" 11 штук. Продолжаем уничтожать вражеских разведчиков", - написал Резниченко.

Напомним, российские оккупанты 24 мая обстреляли населенный пункт Николаевка Днепропетровской области. При этом захватчики использовали авиацию.

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