Украинские военные сбили очередной российский беспилотник “Орлан-10”

Бойцы "Закарпатского легиона" сбили новейший российский беспилотник "Орлан-10".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду.
"128 бригада сбила российский дрон "Орлан-10", который пытался следить за нашими позициями и корректировать огонь вражеской артиллерии", - говорится в сообщении.
При этом следует отметить, что это уже третий уничтоженный Закарпатским легионом беспилотник Орлан-10.
Напомним, что 7 мая силы противовоздушной обороны Украины сбили над Одессой российский беспилотник "Форпост". Его стоимость оценивается в семь миллионов долларов.
Также 6 мая противовоздушная оборона ВСУ уничтожила 14 вражеских беспилотных аппаратов противника.
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