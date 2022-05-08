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Украинские военные сбили очередной российский беспилотник “Орлан-10”

Фото: сбитый беспилотник РФ (иллюстрация) (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: РБК-Украина

Бойцы "Закарпатского легиона" сбили новейший российский беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду.

"128 бригада сбила российский дрон "Орлан-10", который пытался следить за нашими позициями и корректировать огонь вражеской артиллерии", - говорится в сообщении.

При этом следует отметить, что это уже третий уничтоженный Закарпатским легионом беспилотник Орлан-10.

Напомним, что 7 мая силы противовоздушной обороны Украины сбили над Одессой российский беспилотник "Форпост". Его стоимость оценивается в семь миллионов долларов.

Также 6 мая противовоздушная оборона ВСУ уничтожила 14 вражеских беспилотных аппаратов противника.

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