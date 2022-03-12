Украинские военные показали, как Bayraktar сжег вражеский "Ураган" (видео)

Российская армия напала на Украину 24 февраля. С тех пор оккупанты несут потери. В частности, на этот раз они потеряли реактивную систему залпового огня калибра 9П140 "Ураган" в результате удара Bayraktar TB2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сухопутные войска ВСУ .

"Мордорская армия потеряла РСЗО 9П140 "Ураган" в результате очередного удара Bayraktar TB2", - говорится в сообщении.

В частности, российская техника превращается в пепел и лом с колоссальными темпами.

Ранее мы сообщили, что украинцам показали новое видео, как Bayraktar уничтожил российский "Бук".

Также мы писали, что под Киевом бойцы терробороны сожгли пять единиц техники оккупантов.

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