Украинские военные освободили город Вышгород от российских оккупантов

Вооруженные силы Украины освободили город Вышгород в Киевской области от российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александра Грузевича на брифинге в медиацентре.

"Вышгород уже наш, под контролем. В ближайшее время, как я уже сказал, у нас будут очень-очень хорошие новости", - сказал Грузевич.

По его словам, сейчас город Вышгород под контролем украинских военных.

Ранее мы сообщали, что ВСУ выбили врага из двух сел в Черниговской области.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 36-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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