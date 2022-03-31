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Украинские военные освободили город Вышгород от российских оккупантов

Новина українською →
Вышгород, Четверг 31 марта 2022 19:51
Украинские военные освободили город Вышгород от российских оккупантов Украинские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные силы Украины освободили город Вышгород в Киевской области от российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александра Грузевича на брифинге в медиацентре.

По его словам, сейчас город Вышгород под контролем украинских военных.

"Вышгород уже наш, под контролем. В ближайшее время, как я уже сказал, у нас будут очень-очень хорошие новости", - сказал Грузевич.

Ранее мы сообщали, что ВСУ выбили врага из двух сел в Черниговской области.

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