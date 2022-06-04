Украинские военные надеялись, что Россия начнет наступление с Донбасса, - бригадный генерал

Украинские защитники считали, что Россия может начать штурм из восточных областей, привлекая подразделения боевиков "ЛДНР", добровольцев и наемников при поддержке РСЗО дальнего действия и авиации.

"Мы все же думали и, можно сказать, надеялись, что противник начнет свои активные боевые действия с оккупированной части территории Луганской и Донецкой областей... До конца мы верили, что наш враг к широкомасштабной агрессии по всем фронтам, всем линиям не зайдет. Мы надеялись на лучшее, но готовились к худшему", - сказал генерал.

Однако Красильников добавил, что подразделения ОК "Север" были готовы к боевым действиям, а наступление врага не было неожиданностью.

"То есть первый удар, который пришелся по районам отвода оказался неудачным для противника и мы сохранили нашу основную боевую мощь... и это позволило нам нанести в ходе дальнейших действий серьезных потерь противнику", - заявил военный.