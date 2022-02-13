Украинские военные на Донбассе провели учения со стрельбами

ВСУ провели стрельбы из вооружения БМП-2.

Важным элементом тренировок стало то, что при выполнении огневого задания наводчики-операторы менялись местами с командирами БМП-2.

"В современном бою важным элементом является взаимозаменяемость всех членов экипажа боевой машины пехоты. Каждый должен знать работу своего побратима и, в случае необходимости, выполнить его задание", - отметил руководитель стрельб.

В итоге подразделения выполнили стрельбу на оценку "хорошо".