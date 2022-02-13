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Украинские военные на Донбассе провели учения со стрельбами

Автор: Артур Родивилов

Украинские военные провели учения со стрельбами в Донецкой области. Бойцы отработали условное уничтожение вражеских БМП, пушек, групп пехоты и пулеметное обслуживание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

ВСУ провели стрельбы из вооружения БМП-2.

Важным элементом тренировок стало то, что при выполнении огневого задания наводчики-операторы менялись местами с командирами БМП-2.

"В современном бою важным элементом является взаимозаменяемость всех членов экипажа боевой машины пехоты. Каждый должен знать работу своего побратима и, в случае необходимости, выполнить его задание", - отметил руководитель стрельб.

В итоге подразделения выполнили стрельбу на оценку "хорошо".

Напомним, пророссийские боевики с начала 13 февраля четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов позиций ООС потерь среди украинских военных нет.

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ДонбассООС