Украинские военные делают все, чтобы остановить наступление оккупантов, - Зеленский

Он отметил, что Россия стала примером того, как быстро может деградировать государство.

"Все эти руины в когда-то счастливых городах, черные следы от пожаров, воронки от взрывов - это и есть все, что может дать Россия соседям, Европе, миру. Наверное, это наиболее быстрый пример полной деградации любой страны. Тот путь, который прошла Россия за 107 дней. Украинские военные делают все, чтобы остановить наступление, насколько хватает тяжелого оружия и того, что мы запрашивали", - сказал Зеленский.

Напомним, украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали около 200 оккупантов. Общие потери противника составляют почти 32 тысячи.

Между тем российские военные готовятся возобновить наступление на Славянск.

Несмотря на мощные обстрелы со стороны российских войск, из Лисичанска удалось эвакуировать 16 человек, из которых трое - дети.

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