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Украинские ученые в состоянии произвести вакцину от коронавируса, - Шкарлет

Автор: Владислав Красинский, Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Сегодняшняя украинская наука в состоянии сделать вакцину от коронавируса. Львовские ученые ближе всего к этому.

Об этом заявил в интервью для РБК-Украина министр образования Украины Сергей Шкарлет.

На вопрос о том, способны ли украинские ученые сделать вакцину от коронавируса, министр ответил: "Абсолютно, в состоянии".

"Недавно как раз мы общались с Владимиром Зеленским и коллегами из Минздрава. Я знаю о нашем прототипе вакцин очень много из первых уст, и в том, что наши ученые могут это сделать - не сомневаюсь", - сказал Шкарлет.

По его словам, Украина также может произвести вакцину не только от коронавируса, но и от туберкулеза и других болезней.

"Мы же над этим работали и способны это сделать. Но да, надо новое оборудование", - отметил глава МОН.

Американская компания готова финансировать в очень серьезных суммах, инвестиции фармацевтических компаний, компаний, связанных с разработкой лекарств, которые готовы инвестировать в Украину для создания центров, добавил он.

Напомним, в Украине планируют разработать COVID-вакцину до конца года. Но ее нужно будет испытать.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что украинские ученые разработали три прототипа вакцины от COVID-19.

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