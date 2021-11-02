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Украинские туристы отравились в Египте. МИД обратился к местным властям

Автор: Дмитрий Левицкий

Одиннадцать украинских туристов отравились в одном из отелей Египта. Сейчас украинский консул поддерживает связь с пострадавшими гражданами.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Медицинская помощь оказывалась силами гостиничного врача. Состояние украинцев сейчас удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются. После вспышки отравления украинские туристы были переселены в другой отель", - рассказал он.

Представитель министерства отметил, что посольство Украины уже обратилось к египетским компетентным органам, чтобы они приняли меры для предоставления украинцам качественных и безопасных туристических услуг.

"Дипломаты также напомнили украинским туроператорам в Египте о необходимости оперативного информирования посольства о чрезвычайных ситуациях с нашими туристами", - добавил Николенко.

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