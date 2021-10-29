Украинские СМИ будут проверять на распространение фейков о COVID-19, - Нацсовет

"Регуляторный орган будет отслеживать появление в СМИ таких опасных сообщений", - заявил член Нацсовета Максим Оноприенко.

По его словам, распространение фейков, дезинформации влияет не только на здоровье людей, но и на безопасность и доверие к государству в целом.

"Мы обращаемся к лицензиатам с настоятельной просьбой тщательно проверять источники информации, выполнять законодательные требования относительно достоверности и объективности освещения событий и не распространять фейковый контент о коронавирусе и вакцинации", - отметил Оноприенко.

Известно, что Нацсовет уже активизировал официальный мониторинг телерадиопрограмм по распространению дезинформации относительно антиковидных мер.

Так, в случае выявления распространения фейковой информации, регулятор будет применять санкции к лицензиатам на основании статьи 6 (недопустимость злоупотребления свободой деятельности телерадиоорганизаций) или 59 (обязанности телерадиоорганизации) ЗУ "О телевидении и радиовещании".