В Украине задержали гражданина Грузии, подозреваемого в убийстве в Польше

Фото: задержанный (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Убийство произошло в ночь с 20 на 21 октября в городе Лодзь

В Киеве 1 ноября украинские полицейские совместно с польскими и грузинскими коллегами задержали гражданина Грузии, которого подозревают в убийстве женщины в польском городе Лодзь. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители отметили, что женщина пропала в ночь с 20 на 21 октября. Следствие установило, что к ее исчезновению и последующему убийству причастен 39-летний гражданин Грузии. Однако, сразу после совершения преступления преступник выехал в Украину. После этого его объявили в международный розыск.

"Подозреваемый был объявлен в международный розыске Интерпола, ему была установлена "красная карточка". Весь блок украинской криминальной полиции взялся за его поиски еще до официального обращения", - отметил Аброськин.

Позднее была создана совместная украино-польско-грузинская группа.

Мужчину задержали в Киеве в 6 утра. Сейчас Генпрокуратура должна принять решение о дальнейшей экстрадиции подозреваемого в Польшу.

В свою очередь польские и грузинские правоохранители поблагодарили украинскую сторону за успешное проведение совместной операции.

Напомним, в столице задержали "минера", который 31 октября сообщил о заминировании Бессарабского рынка. При осмотре помещения и прилегающих территорий никаких взрывных устройств не обнаружили.

Как оказалось, мужчина ранее был судим за незаконное обращение с оружием.