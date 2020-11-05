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Украинские мощности могут использовать для вакцины AstraZeneca от коронавируса, - МОЗ

Украина, Четверг 05 ноября 2020 03:40
Украинские мощности могут использовать для вакцины AstraZeneca от коронавируса, - МОЗ
Фото: Максим Степанов (facebook.com/moz.ukr)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Максим Степанов и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обсудили возможное производств вакцины от коронавируса на украинском мощностях. Минздрав на постоянной связи с компанией по AstraZeneca.

Об этом глава Минздрава сообщил в Facebook.

Производство вакцины может быть запущено в ближайшее время.

"Мы также рассматриваем возможность включить украинские мощности к производству этой вакцины", - сказал Степанов.

Министр рассчитывает, что Украина получит вакцину одной из первых.

Ранее в интервью РБК-Украина один из разработчиков вакцины от коронавируса президент компании DiaPrep System Inc., профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов рассказал, что разработчики украинской вакцины от коронавируса планируют испытания на людях через три месяца. Доклинические испытания на животных прошли успешно.

Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщал, что в 60% случаев тест ПЦР не может подтвердить наличие коронавируса.

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