Украинские истребители сбили две цели в небе Сумской области

Этой ночью над Сумской областью были поражены две цели. Руководство области предполагает, что это были российские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

"Наши истребители поразили две цели над Роменским районом. Вероятно, вражеские БПЛА", - пишет Живицкий.

Напомним, сегодня около 13 часов Россия со своей территории обстреляла окрестности Бачевска, Шосткинский район Сумской области. Было около 5 прилетов из миномета, пострадавших нет.

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