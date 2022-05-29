Украинские истребители сбили две цели в небе Сумской области

Этой ночью над Сумской областью были поражены две цели. Руководство области предполагает, что это были российские беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Сегодня ночью авиация Воздушных Сил работала в небе Сумской области.
"Наши истребители поразили две цели над Роменским районом. Вероятно, вражеские БПЛА", - пишет Живицкий.
Напомним, сегодня около 13 часов Россия со своей территории обстреляла окрестности Бачевска, Шосткинский район Сумской области. Было около 5 прилетов из миномета, пострадавших нет.
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