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Украинские артиллеристы уничтожили командный пункт оккупантов в Киевской области

Военные уничтожили пункт оккупантов в Киевской области zsu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские артиллеристы уничтожили командный пункт и пункт обеспечения российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.

Отмечается, что оккупантов обезвредили на Киевском направлении.

"Наши артиллеристы устроили highway to hell командному пункту и пункту обеспечения 35-й армии Восточного военного округа ВС России", - написал Залужный.

Ранее мы сообщали, украинские ПВО сбили еще один российский истребитель над Черниговом.

Также мы писали, что в Николаевской области уничтожили российский вертолет Ка-52.

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