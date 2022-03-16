Украинские артиллеристы уничтожили командный пункт оккупантов в Киевской области

Украинские артиллеристы уничтожили командный пункт и пункт обеспечения российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.
Отмечается, что оккупантов обезвредили на Киевском направлении.
"Наши артиллеристы устроили highway to hell командному пункту и пункту обеспечения 35-й армии Восточного военного округа ВС России", - написал Залужный.
Ранее мы сообщали, украинские ПВО сбили еще один российский истребитель над Черниговом.
Также мы писали, что в Николаевской области уничтожили российский вертолет Ка-52.
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