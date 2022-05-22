Украинские артиллеристы уничтожают оккупантов с помощью космической разведки: видео их работы

В 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВС Украины рассказали, как работает артиллерийская разведка. Она позволяет наносить точечные и крайне болезненные удары по противнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины .

Артиллеристы получат данные непосредственно от космической разведки, после чего проводится доразведка целей с помощью БПЛА, и только после этого наносится огневой удар с корректировкой огнем с дрона.

Результат последней части этой работы - на видео от 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.