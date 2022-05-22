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Украинские артиллеристы уничтожают оккупантов с помощью космической разведки: видео их работы

Фото: российская техника (Fast.focus)
Автор: Евгений Прокопенко

В 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВС Украины рассказали, как работает артиллерийская разведка. Она позволяет наносить точечные и крайне болезненные удары по противнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

Артиллеристы получат данные непосредственно от космической разведки, после чего проводится доразведка целей с помощью БПЛА, и только после этого наносится огневой удар с корректировкой огнем с дрона.

Результат последней части этой работы - на видео от 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину Вооруженные Силы РФ потеряли более 29 тысяч военнослужащих. При этом были уничтожены 170 вертолетов из состава российской авиации.

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