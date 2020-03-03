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"Украинская неделя" в Европарламенте не состоится из-за коронавируса

Новости » Политика     03.03.2020 - 09:44
"Украинская неделя" в Европарламенте не состоится из-за коронавируса
Фото: Европарламент (European Union)

Мероприятия переносятся на неопределенный срок

"Украинская неделя" в Европейском парламенте не состоится из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу представительства Украины при Европейском Союзе.

В представительстве отметили, что мероприятия переносятся на неопределенный срок.

"Мы благодарны за интерес к мероприятиям, которые мы планировали для вас в рамках "Украинской недели". Как только ограничения будут отменены, наша команда будет прорабатывать новые возможности для проведения "Украинской недели" в Европейском парламенте, о чем мы обязательно будем информировать вас дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, "Украинская неделя" в Европейском парламенте должна была состояться 3-5 марта.

Отметим, Конституционно-правовой экспертный орган Совета Европы - Венецианская комиссия также отменила пленарное заседание из-за распространения коронавируса в Италии..

Кроме того, 3 марта еще восемь стран заявили о первых случаях инфицирования коронавирусом COVID-19: Саудовская Аравия, Тунис, Латвия, Сенегал, Иордания, Индонезия и Португалия.

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