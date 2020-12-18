Украинская икона для Лаврова: в ПЦУ отреагировали на подарок министру РФ в Боснии

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал "политическим жестом" в сторону России инцидент в Сараево. Российскому министру иностранных дел подарили старинную украинскую икону из оккупированного Луганска.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Он отметил, что "подарок" символический, поскольку икона с той территории, которая сейчас находится в оккупации.

"И это не зависит от нас как от церкви, действительно, хорошо, что Министерство иностранных дел отреагировало на это событие, потому что такие вещи вообще-то не должны происходить. Каждый народ должен уважать другие народы и не делать таких поступков", - отметил Епифаний.

Ранее спикер МИД Олег Николенко в комментарии для РБК-Украина сообщил, что посольство Украины направило официальную ноту МИД Боснии и Герцеговины с требованием предоставить объяснения и полную информацию об обстоятельствах этого дела. Он также подчеркнул, что от Сараево требуют разъяснений, как икона оказалась в этой стране и какие обстоятельства побудили подарить ее российскому министру.

Напомним, в сентябре в Боснии и Герцеговине задержали мужчину по подозрению в участии в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне боевиков.