Украинская делегация обсудит в Турции сотрудничество в военной сфере

Российская делегация уже покинула Турцию. Украинская сторона планирует обсудить с высокопоставленными чиновниками страны сотрудничество в военно-технической сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамії.

"Российская делегация покинула Турцию. Члены украинской переговорной группы продолжают свою работу за рубежом. В частности, 30 марта запланированы встречи с высокопоставленными чиновниками Турции, в ходе которых обсудят сотрудничество в военно-технической сфере", - пишет Арахамия.

Он отметил, что после обсуждений, украинская делегация также будет возвращаться в Украину.