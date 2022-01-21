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Заболела коронавирусом. Украинская биатлонистка Екатерина Бех пропустит чемпионат Европы

Автор: РБК-Украина

Готовившаяся к выступлениям на чемпионате Европы украинская биатлонистка Екатерина Бех сдала положительный тест на коронавирус.

Сообщает РБК-Украина со ссылкой на biathlon.com.ua.

Состав сборной команды Украины на чемпионате Европы, который пройдет на следующей неделе в немецком Арбере, понес потери еще до старта. К сожалению, биатлонистка команды Екатерина Бех сдала положительный тест на коронавирус и не сможет поучаствовать в турнире.

Катя уже отправилась домой. Замен в связи с этим в составе не будет, поскольку изначально была предусмотрена запасная спортсменка.

Чемпионат Европы пройдет с 26 по 30 января.

Сборную Украины будут представлять:

Мужчины:

  • Денис Насыко
  • Виталий Труш
  • Андрей Доценко
  • Руслан Ткаленко
  • Андрей Орлик
  • Сергей Телень
  • Тарас Лесюк

Женщины:

  • Ольга Абрамова
  • Анна Кривонос
  • Юлия Журавок
  • Вита Семеренко
  • Валерия Дмитренко

Еще одна биатлонистка будет дозаявлена на Чемпионат Европы после окончания олимпийского отбора в женской сборной Украины.

Напомним, вчера начался седьмой этап Кубка мира по биатлону.

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Биатлон