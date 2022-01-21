Заболела коронавирусом. Украинская биатлонистка Екатерина Бех пропустит чемпионат Европы

Готовившаяся к выступлениям на чемпионате Европы украинская биатлонистка Екатерина Бех сдала положительный тест на коронавирус.

Состав сборной команды Украины на чемпионате Европы, который пройдет на следующей неделе в немецком Арбере, понес потери еще до старта. К сожалению, биатлонистка команды Екатерина Бех сдала положительный тест на коронавирус и не сможет поучаствовать в турнире.

Катя уже отправилась домой. Замен в связи с этим в составе не будет, поскольку изначально была предусмотрена запасная спортсменка.

Чемпионат Европы пройдет с 26 по 30 января.

Сборную Украины будут представлять:

Мужчины:

Денис Насыко

Виталий Труш

Андрей Доценко

Руслан Ткаленко

Андрей Орлик

Сергей Телень

Тарас Лесюк

Женщины:

Ольга Абрамова

Анна Кривонос

Юлия Журавок

Вита Семеренко

Валерия Дмитренко

Еще одна биатлонистка будет дозаявлена на Чемпионат Европы после окончания олимпийского отбора в женской сборной Украины.