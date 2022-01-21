Заболела коронавирусом. Украинская биатлонистка Екатерина Бех пропустит чемпионат Европы
Готовившаяся к выступлениям на чемпионате Европы украинская биатлонистка Екатерина Бех сдала положительный тест на коронавирус.
Сообщает РБК-Украина со ссылкой на biathlon.com.ua.
Состав сборной команды Украины на чемпионате Европы, который пройдет на следующей неделе в немецком Арбере, понес потери еще до старта. К сожалению, биатлонистка команды Екатерина Бех сдала положительный тест на коронавирус и не сможет поучаствовать в турнире.
Катя уже отправилась домой. Замен в связи с этим в составе не будет, поскольку изначально была предусмотрена запасная спортсменка.
Чемпионат Европы пройдет с 26 по 30 января.
Сборную Украины будут представлять:
Мужчины:
- Денис Насыко
- Виталий Труш
- Андрей Доценко
- Руслан Ткаленко
- Андрей Орлик
- Сергей Телень
- Тарас Лесюк
Женщины:
- Ольга Абрамова
- Анна Кривонос
- Юлия Журавок
- Вита Семеренко
- Валерия Дмитренко
Еще одна биатлонистка будет дозаявлена на Чемпионат Европы после окончания олимпийского отбора в женской сборной Украины.
Напомним, вчера начался седьмой этап Кубка мира по биатлону.