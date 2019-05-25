Украинская армия получила от США два контрбатарейных радара

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С 2014 года США передали украинским военным 13 таких радаров

США передали Украине два контрбатарейных радара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительство в Facebook .

Станции класса AN/TPQ-36О предназначаются для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника. С 2014 года американская сторона передала украинским военным 13 таких радаров.

Напомним, Сенат Соединенных Штатов Америки предлагает увеличить до 300 млн долларов и существенно расширить политику помощи по безопасности Украине в оборонном бюджете на 2020 год.

По данным посольства, Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "бюджете США на 2020 на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн долларов для предоставления помощи по безопасности Украине, что на 50 млн долларов превышает ассигнование 2019 года.

Добавим, 20 мая в поселке Дивички Киевской области состоялась церемония передачи двух современных контрбатарейных радаров класса AN / TPQ-36 на вооружение Вооруженных сил Украины.