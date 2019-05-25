ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинская армия получила от США два контрбатарейных радара

Новости » Общество    25.05.2019 - 15:55
Украинская армия получила от США два контрбатарейных радара
Фото (facebook.com/KabminUA/)

С 2014 года США передали украинским военным 13 таких радаров

США передали Украине два контрбатарейных радара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительство в Facebook .

Станции класса AN/TPQ-36О предназначаются для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника. С 2014 года американская сторона передала украинским военным 13 таких радаров. 

Напомним, Сенат Соединенных Штатов Америки предлагает увеличить до 300 млн долларов и существенно расширить политику помощи по безопасности Украине в оборонном бюджете на 2020 год. 

По данным посольства, Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "бюджете США на 2020 на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн долларов для предоставления  помощи по безопасности Украине, что на 50 млн долларов превышает ассигнование 2019 года.

Добавим, 20 мая в поселке Дивички Киевской области состоялась церемония передачи двух современных контрбатарейных радаров класса AN / TPQ-36 на вооружение Вооруженных сил Украины.

 

 

В Иране ответили на решение США отправить войска на Ближний Восток Трамп может продать оружие Саудовской Аравии без согласия конгресса
Новости Украины Соединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь