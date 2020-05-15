Украинка с 13-м размером груди заткнула хейтеров (видео)

Мила Кузнецова, украинская блогер с 13-м размером груди, ответила хейтерам в Instagram. Недоброжелатели часто пишут резкие комментарии на ее странице из-за того, что девушка выкладывает откровенные фото и не стесняется своих природных форм.

Красотка очень популярна в сети и не только. Она участвовала в известном телешоу "Кто сверху", а также в конкурсе красоты Miss Universe Plus Size 2019 года. У Милы более полумиллиона подписчиков, но, как часто бывает, не все фолловеры высказывают восхищение.

Мила Кузнецова (instagram.com/mila_kuznetsova10)

Мила разместила на своей странице притчу с моралью: "Кто чем богат, тот тем и делится", сопроводив слова GIF-видео, на котором она игриво показала свое богатство.

Мила Кузнецова рассказала притчу и показала бюст 13-го размера (instagram.com/mila_kuznetsova10)

Пользователи поддержали девушку и выразили восхищение ее природной красотой.

"Какая же шикарная девушка, просто невозможно оторваться"; "Очень красивая история. А самое главное такая поучительная!"; "Есть над чем задуматься. Никогда не стоит отвечать на злость и зависть тем же"; "Шикарно выглядите, просто отличное фото", - пишут подписчики девушки в комментариях.

Ранее мы писали, что известная украинская красавица-блогер чуть не погибла под Тернополем.