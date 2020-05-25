В Украине не знают реального числа заболевших коронавирусом, - НАН

Власти не знают реального числа заболевших коронавирусом в Украине. Это связано с недостаточным охватом тестирования на COVID-19.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пошли на попятную: почему власть решила выводить страну из карантина".

Как рассказал РБК-Украина директор Института биохимии им. А. Палладина, глава рабочей группы при Национальной академии наук (НАН) Украины по проблемам распространения коронавируса Сергей Комиссаренко, правительство ослабляет карантин, основываясь на прогнозах.

"Однако у нас очень плохая ситуация с тестированием на вирус с помощью полимеразной цепной реакции. Мы действительно не знаем количество людей, инфицированных ", - пояснил он.

Он также подчеркнул, что ослабление карантина в Украине продиктовано скорее политико-экономическими и социальными составляющими. Поэтому в таких условиях важно правильно организовать выход из карантина.

"ВОЗ предупреждает, что, возможно, мы снова встретимся с коронавирусом осенью - в начале зимы. Что касается общественного транспорта, то, думаю, его нужно подключить в соответствии с разрешением для людей начать работу. В то же время - исключительно при условии соблюдения масочного режима и физического дистанцирования, установления четкой нормы пассажиров и "тщательной и периодической дезинфекции транспорта ", - добавил Комиссаренко.

Напомним, по официальным данным, на 25 мая в Украине 21 245 пациентов с коронавирусом, прирост за минувшие сутки составил 259 человек.

Сегодня стало известно, что во Львове начали проводить высокоточный иммуноферментный анализ, который делается для выявления антител к коронавирусу.