В Украине знали об угрозе COVID-19 еще в январе, - Данилов

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская разведка еще 25 января доложила о COVID-19, и какие могут быть последствия. Президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован с первого дня.

Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, с 11-го января отдельная группа начинала отрабатывать COVID-19, а с 20 января СНБО начал круглосуточный сбор информации относительно коронавируса. Также были подключены вирусологи, которые давали свои прогнозы относительно того, что эпидемия не обойдет украинцев.

Зеленский сразу отнесся к информации с коронавирусом серьезно, однако координации действий власти в начале эпидемии было недостаточно, из-за того, что много кто не понимал всей угрозы.

Также Данилов отметил, что Китай делал все возможное, чтобы собрать противоэпидемиологические средства защиты из всех стран мира, в том числе и из Украины.

"Это была очень сложная ситуация, у меня много было с Кабмином разговоров. Я им объяснял, что "Ребята, надо срочно запретить вывозить из страны оборудования"", - сказал секретарь СНБО.

Также он уверяет, что коронавирус будет преодолен из-за того, что это мировая проблема.

Напомним, по состоянию на 6 июля в Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 543 человека.

Также ранее в Министерстве здравоохранения Украины назвали еще одну причину распространения коронавируса среди украинцев.