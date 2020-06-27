В Украине значительно вырос показатель заболеваемости COVID-19

Премьер-министр Денис Шмигаль констатировал существенный рост показателя заболеваемости коронавирусом в Украине за последние 10 дней. При этом наблюдается низкая летальность.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По словам Шмыгаля, еще 10 дней назад показатель заболеваемости был менее 40 человек на 100 тысяч населения, сегодня же он составляет более 50.

"В то же время летальность составляет 2,6%, что свидетельствует о высоком уровне лечения", - подчеркнул он.

Отметим, в последние дни в Украине фиксируют большое количество новых больных коронавирусом. Ситуация с заболеваемостью ухудшается в большинстве областей страны. В правительстве связывают рост случаев с пренебрежением правилами карантина.

Напомним, позавчера в Украине зафиксировали наибольшее количество новых случаев коронавируса с начала пандемии: заболели более 1100 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки в Украине обнаружили почти 950 больных COVID-19.

Киев сегодня также обновил антирекорд по количеству новых случаев коронавируса.