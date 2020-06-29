В Украине значительно снизилось число новых случаев коронавируса

По состоянию на 29 июня в Украине зафиксировали 646 новых случаев коронавируса. Больше всего заболевших выявили во Львовской, Ровенской и Волынской областях.

Об этом сообщает Система мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.

Отметим, до этого два дня подряд регистрировалось более 900 новых случаев заражения. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 43 628 человек.

Стоит отметить, что ни одного случая заболевания COVID-19 не зафиксировали в 5 областях: Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Херсонской и Луганской.

Также за минувшие сутки умерли еще 18 человек. Общее число летальных случаев увеличилось до 1 147.

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