В Украине завтра заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: список дорог
В пятницу, 10 сентября, на дорогах Украины заработают еще 20 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры включат в пяти областях страны.
Уже завтра камеры автофиксации заработают на дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы. Общее количество камер будет равняться 138.
Расположение камер автофиксации
Полтавская область:
- на 324 км+515 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 90 км/ч);
- на 319 км+374 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км / ч);
- на 30 км+459 автодороги М-22 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч).
Кременчуг:
- ул. Андрея Ковалева, 17, направление прибора ул. Казацкая (ограничение скорости 50 км/ч);
- просп. Свободы, 69-е направление прибора ул. Родимцева (ограничение скорости 50 км / ч);
Николаев:
- просп. Героев Украины, 9-т, направление прибора ул. Пушкинской (ограничение скорости 50 км / ч);
- просп. Богоявленский, 140, направление прибора в направлении ул. 295-й стрелковой дивизии (ограничение скорости 50 км / ч);
Полтава:
- ул. Великотырновская, 19, направление прибора ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Героев АТО, 31, направление прибора ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление прибора ул. Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч).
Харьков:
- просп. Науки, 60-а, направление прибора ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км/ч);
- просп. Науки, 7-в, направление прибора ул. Бакулина (ограничение скорости 50 км/ч);
- просп. Московский, 86-а, направление прибора ул. Никитина (ограничение скорости 50 км/ч);
- просп. Льва Ландау, 27, направление прибора ул. Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Полтавский Шлях, 79, направление прибора ул. Семинарская (ограничение скорости 50 км/ч);
- Белгородское шоссе, 1, направление прибора ул. Коммуны (ограничение скорости 50 км/ч).
Черновцы:
- Старожучковский путь, направление прибора ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км/ч);
- Старожучковский путь, направление прибора ул. Староконстантиновская (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Винниченко, 116, направление прибора ул. Степная (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Винниченко, 97, направление прибора ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч).