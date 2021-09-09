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В Украине завтра заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: список дорог

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Украина, Четверг 09 сентября 2021 18:16
В Украине завтра заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: список дорог Фото: еще 20 камер автофиксации заработают на дорогах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В пятницу, 10 сентября, на дорогах Украины заработают еще 20 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры включат в пяти областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Уже завтра камеры автофиксации заработают на дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы. Общее количество камер будет равняться 138.

Расположение камер автофиксации

Полтавская область:

  • на 324 км+515 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 90 км/ч);
  • на 319 км+374 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км / ч);
  • на 30 км+459 автодороги М-22 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч).

Кременчуг:

  • ул. Андрея Ковалева, 17, направление прибора ул. Казацкая (ограничение скорости 50 км/ч);
  • просп. Свободы, 69-е направление прибора ул. Родимцева (ограничение скорости 50 км / ч);

Николаев:

  • просп. Героев Украины, 9-т, направление прибора ул. Пушкинской (ограничение скорости 50 км / ч);
  • просп. Богоявленский, 140, направление прибора в направлении ул. 295-й стрелковой дивизии (ограничение скорости 50 км / ч);

Полтава:

  • ул. Великотырновская, 19, направление прибора ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Героев АТО, 31, направление прибора ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление прибора ул. Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч).

Харьков:

  • просп. Науки, 60-а, направление прибора ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км/ч);
  • просп. Науки, 7-в, направление прибора ул. Бакулина (ограничение скорости 50 км/ч);
  • просп. Московский, 86-а, направление прибора ул. Никитина (ограничение скорости 50 км/ч);
  • просп. Льва Ландау, 27, направление прибора ул. Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Полтавский Шлях, 79, направление прибора ул. Семинарская (ограничение скорости 50 км/ч);
  • Белгородское шоссе, 1, направление прибора ул. Коммуны (ограничение скорости 50 км/ч).

Черновцы:

  • Старожучковский путь, направление прибора ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км/ч);
  • Старожучковский путь, направление прибора ул. Староконстантиновская (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Винниченко, 116, направление прибора ул. Степная (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Винниченко, 97, направление прибора ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч).
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