В Украине завтра ожидается дождь в большинстве областей

Погода в Украине 26 сентября останется прохладной, в западных и северных областях, а также в центральной части ожидаются дожди. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, температура ночью будет +6+11 градусов, в западных и Одесской областях ожидается +12+15 градусов, на Левобережье +15. В восточных регионах, а также Днепропетровской и Запорожской областях синоптики прогнозируют заморозки почвы от 0 до +3. Днем температура воздуха ожидается от 12 до 17 градусов тепла, на западе, юге страны и Днепропетровской области +18+21. В Карпатах температура воздуха будет в пределах +10+11.

В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской, Кировоградской и Полтавской областях ожидается дождь.

Ветер юго-восточный (на западе северо-западный), 5-10 м/с.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в конце сентября - начале октября в Украине ожидается значительное потепление. При этом "бабье лето" ожидается только на востоке и юге Украины.

Также сообщалось, что по прогнозу Наталки Диденко, с 26 сентября в Украине ожидается потепление, а также начнут отступать заморозки.



