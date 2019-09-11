В Украине завтра без осадков

Погода в Украине в четверг, 12 сентября, ожидается без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Украинского гидрометцентра в Facebook.

Прогнозируют ветер переменных направлений 3-8 м/сек. В Приазовье и Крыму - северо-восточный ветер 5-10 м/с, с отдельными порывами 15-20 м/с.

Температура ночью на территории Украины +8...+13 градусов, на побережье морей до +18 градусов. Днем термометр покажет +24...+29 градусов.

В Карпатах прогнозируют ночью +5+10 градусов, днем +12+17 градусов.

В Киеве без осадков, ночью +9+11 градусов, днем +26+28 градусов.

Ранее РБК сообщало, что на выходных 14 и 15 сентября, ожидается похолодание и периодические дожди, однако в некоторых областях будет теплая погода.

Кроме того, Укргидрометцентр прогнозирует приход настоящей осени. Атмосферный фронт с северо-запада в конце недели приведет к снижению температурного фона в Украине.

В частности, в субботу, 14 сентября, дневная температура снизится до +18+23 градусов, в воскресенье - до +13+19 градусов. Осадки на выходных ожидаются незначительные, и их вероятность выше на Западе страны.