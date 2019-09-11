ua en ru
Вт, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Украине завтра без осадков

Середа 11 вересня 2019 17:22
UA EN RU
В Украине завтра без осадков Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Столбики термометров ночью покажут +8+13 градусов

Погода в Украине в четверг, 12 сентября, ожидается без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Украинского гидрометцентра в Facebook.

Прогнозируют ветер переменных направлений 3-8 м/сек. В Приазовье и Крыму - северо-восточный ветер 5-10 м/с, с отдельными порывами 15-20 м/с.

Температура ночью на территории Украины +8...+13 градусов, на побережье морей до +18 градусов. Днем термометр покажет +24...+29 градусов.

В Карпатах прогнозируют ночью +5+10 градусов, днем +12+17 градусов.

В Киеве без осадков, ночью +9+11 градусов, днем +26+28 градусов.

Ранее РБК сообщало, что на выходных 14 и 15 сентября, ожидается похолодание и периодические дожди, однако в некоторых областях будет теплая погода.

Кроме того, Укргидрометцентр прогнозирует приход настоящей осени. Атмосферный фронт с северо-запада в конце недели приведет к снижению температурного фона в Украине.

В частности, в субботу, 14 сентября, дневная температура снизится до +18+23 градусов, в воскресенье - до +13+19 градусов. Осадки на выходных ожидаются незначительные, и их вероятность выше на Западе страны.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода
Новини
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Аналітика
Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї