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В Украине зарегистрировали вакцину Janssen: что о ней известно

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 12:32
В Украине зарегистрировали вакцину Janssen: что о ней известно Фото: в Украине зарегистрировали вакцину Johnson & Johnson (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения. Решение было принято 2 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

"Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19", - говорится в сообщении.

Что известно о вакцине Janssen

Это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson.

Препарат содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующий шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Требует температуры хранения от +2 до +8 С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.

Вакцину разрешили к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны.

Напомним, регулятор ЕС одобрил производство вакцины Johnson & Johnson в Италии.

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