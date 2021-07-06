В Украине зарегистрировали еще одну вакцину, а Витренко остается главой "Нафтогаза": новости за 5 июля

В Украине зарегистрировали вакцину Janssen, Юрий Витренко Витренко остается главой "Нафтогаза", От последствий COVID умер известный режиссер Владимир Меньшов. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 5 июля - в материале РБК-Украина.

В Украине зарегистрировали вакцину Janssen: что о ней известно

Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения.

Препарат содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующий шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Требует температуры хранения от +2 до +8 С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.

Витренко остается главой "Нафтогаза". Суд заблокировал новое предписание НАПК

Действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое требовало разорвать контракт с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко, остановлено. Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева.

В самом "Нафтогазе" подчеркнули, что решение суда согласуется с выводами международной юридической компании, которые есть в распоряжении НАК, о нарушениях со стороны антикоррупционного агентства. В частности, компания отмечает, что НАПК должно само обратиться в суд для увольнения Витренко, а не выдавать предписание наблюдательному совету.

"Король самолета" не пускал украинцев на рейс из Польши. МИД проверяет информацию

В аэропорту Познани украинцев не пускали на рейс в Одессу. Один из пилотов якобы кричал, что он "король самолета" и пытался не пустить более 30 пассажиров.

Как пишут польские СМИ, утром в субботу в аэропорту Познани пилот якобы не пускал более 30 пассажиров на рейс Ryanair в Одессу. По словам, очевидцев, он кричал, что является "королем самолета", а также "выгонял всех вон", а рейс задержали почти на час.

Представитель аэропорта Блавей Патрин не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. "В настоящее время я могу только подтвердить, что во время регистрации были некоторые сбои в работе. Подробностей мы не знаем. Ситуация расследуется", - отметил он и добавил, что не было информации о ненадлежащем поведении членов экипажа по отношению к пассажирам.

Таджикистан объявил мобилизацию из-за талибов на афганской границе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил мобилизацию военнослужащих. Эти меры связаны с тем, что боевики "Талибана" вытесняют афганских военных и берут под контроль участки границы с Таджикистаном.

В частности, президент поручил направить дополнительные войска на границу с Афганистаном и мобилизовать 20 тысяч военнослужащих, которые находятся в резерве. Активизация талибов происходит на фоне вывода войск НАТО и США из Афганистана.

От последствий COVID умер российский режиссер Меньшов

Советский и российский режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни. Он скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Владимир Меньшов - народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978). Он получил "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке") за фильм "Москва слезам не верит".

Владимир Меньшов известен своей поддержкой Путина и оккупации Крыма и Донбасса. За оправдание российской агрессии против Украины и финансирование терроризма его внесли в "Миртворец".

ПриватБанк и Monobank автоматически спишут деньги со счетов украинцев: кому именно не повезет

ПриватБанк, Monobank и другие банки уже с 6 июля могут автоматически снимать со счетов украинцев средства из-за долгов за коммуналку и другие штрафы. Это будет осуществляться по требованию государственных и частных исполнителей.

Как будет происходить списание средств, за что конкретно у вас могут снять деньги со счета, и клиентов каких банков это касается – читайте в материале Styler.

Дожди понемногу отступают: синоптики рассказали, где будут грозы

Погода в Украине во вторник, 6 июля, будет с дождями, правда они уже не на всей территории страны будут сильными. Грозы с обильными осадками ожидаются на востоке и юге.