В Украине заразился коронавирусом военный пенсионер

В Украине заразился коронавирусом военный, которому 70 лет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, больше недели назад военно пенсионера госпитализировали с подозрением на коронавирус.

"Заболели 1 женщина 35-ти лет, и пятеро человек - в возрасте от 28-ми до 70 лет. Четверо пациентов госпитализированы в Александровскую больницу. Один - 70-летний военнослужащий - в военный госпиталь", - отметил он.

Напомним, в Киеве число зараженных новым коронавирусом выросло до 40 человек.

Ранее глава украинского Минздрава заявил, что число смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы. Он отметил, что украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако сейчас его распространение еще можно локализовать.

Отметим, в Сумской области умерла женщина, у которой два экспресс-теста на коронавирус показали положительный результат.

Также у жительницы Конотопского района два экспрес-теста на коронавирус показали положительный результат.