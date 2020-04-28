В Украине заразились коронавирусом почти 9,5 тыс. человек: карта по областям

Больше всего зараженных коронавирусом в Черновицкой области
В Украине за последние сутки возросло число зараженных коронавирусом на 401 человека, всего зафиксировано 9 410 случаев COVID-19. Пресс-служба Центра гражданского здоровья опубликовала данные по ситуации в областях и в Киеве.
В общем случаи подтверждены:
- Винницкая обл. - 406 случаев (92 выздоровели);
- Волынская обл. - 260 случаи (52 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 318 случаев (16 поправились);
- Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели);
- Житомирская обл. - 354 случая (16 поправились);
- Закарпатская обл. - 387 случаев (33 выздоровели);
- Запорожская обл. - 208 случаев (44 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 783 случаи (72 выздоровели);
- г. Киев - 1 298 случаев (64 выздоровели);
- Киевская обл. - 604 случаи (63 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 356 случаев (61 выздоровел);
- Львовская обл. - 371 случай (58 выздоровели);
- Луганская обл. - 32 случая (3 выздоровели);
- Николаевская обл. - 116 случаев (3 выздоровели);
- Одесская обл. - 248 случаев (12 выздоровели);
- Полтавская обл. - 180 случаев (20 выздоровели);
- Ровенская обл. - 553 случаи (46 выздоровели);
- Сумская обл. - 95 случаев (54 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 664 случаи (74 выздоровели);
- Харьковская обл. - 221 случай (17 поправились);
- Херсонская обл. - 88 случаев (26 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 72 случая (18 поправились);
- Черкасская обл. - 276 случаев (55 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 1429 случаев (79 выздоровели);
- Черниговская обл. - 39 случаев (4 выздоровели).
Как отмечается, всего исследовано 98 719 образцов методом ПЦР.
Напомним, по данным Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки, 27 апреля, в Украине умерли 18 человек с коронавирусом COVID-19.
Помимо этого главный санитарный врач Виктор Ляшко подписал условия, которые выдвинуло Министерство здравоохранения для запуска работы рынков в условиях карантина.