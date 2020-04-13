В Украине заразились коронавирусом более 3 тыс. человек: список областей

Больше всего зараженных в Киеве - 495
Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло за сутки на 325 человек. О ситуации в Киеве и областях сообщает пресс-служба Центра гражданского здоровья.
В общем случаи подтверждены:
- Винницкая обл. - 194 случая (8 выздоровели);
- Волынская обл. - 78 случаев (2 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 60 случаев (5 выздоровели);
- Донецкая обл. - 11 случаев (1 выздоровел);
- Житомирская обл. - 94 случая;
- Закарпатская обл. - 92 случая (3 выздоровели);
- Запорожская обл. - 85 случаев (10 выздоровели);
- Ивано-Франковская область - 300 случаев (12 выздоровели);
- г. Киев - 495 случаев;
- Киевская обл. - 216 случаев (9 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 142 случая;
- Львовская обл. - 124 случая (6 выздоровели);
- Луганская обл. - 3 случая;
- Николаевская обл. - 5 случаев;
- Одесская обл. - 69 случаев;
- Полтавская обл. - 25 случаев;
- Ровенская обл. - 125 случаев (7 выздоровели);
- Сумская обл. - 74 случая (2 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 273 случая (7 выздоровели);
- Харьковская обл. - 11 случаев;
- Херсонская обл. - 31 случай;
- Хмельницкая обл. - 22 случая (3 выздоровели);
- Черкасская обл. - 102 случая (1 выздоровел);
- Черновицкая обл. - 462 случая (21 выздоровел);
- Черниговская обл. - 9 случаев.
На амбулаторном лечении 1 731 пациент. Всего госпитализировано 1 179 человек, из них 49 детей.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (86%).
Напомним, в Украине за сутки заразились коронавирусом 85 медиков. Также за 12 апреля заразились 12 детей.
Ранее РБК-Украина писало, что в Николаевской области возросло количество инфицированных коронавирусом COVID-19 - зарегистрировано 5 подтвержденных случаев. Трое новых инфицированных контактировали с больными коронавирусом.