В Украине заразились коронавирусом более 1200 медиков

В Украине коронавирусной болезнью заболели 1245 медиков и 431 ребенок. Об этом во время брифинга в среду заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов отметил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зафиксировано в Черновицкой области и в Киеве.

"В целом за все время пандемии в Украине заболело 6 592 человека, из них 431 ребенок, а также 1245 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 424 человека, а летальных случаев 174",- рассказал Степанов.

Напомним, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано уже 43 случая коронавируса. За прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

РБК-Украина писало, что коронавирусом в Киеве за сутки заразились почти 100 человек.

Добавим, по состоянию на утро 22 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом достигло 6592 человек, за сутки зафиксировано 467 случаев COVID-19. Вчера Минздрав сообщал о 415 новых случаев COVID-19. Таким образом, зафиксирован рост количества зараженных.