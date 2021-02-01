В Украине запустят сайт для записи на COVID-вакцинацию

Фото: вакцинация (GettyImages)

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения України запустит сайт, на котором будет открыта возможность записи на вакцинацию от коронавируса. Также будет проведена коммуникационная кампания по COVID-вакцинации.

Об этом Виктор Ляшко рассказал в интервью ТСН.

По его словам, 10 февраля в Украине будет полностью оттестирован в медицинских информационных системах модуль иммунопрофилактика.

"Параллельно с этим будет запущен сайт, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие-то группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте, можно сделать прививку, кто будет проводить", - сказал Ляшко.

Он также добавил, что будет предложено три механизма, как сделать прививку: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже 15 февраля. Однако дата может измениться, поскольку на нее влияет ряд факторов.

Также сообщалось, что Украина в феврале получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Она сразу будет распределена для вакцинации работников больниц.