ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине запустят электронные рецепты на антибиотики

Автор: РБК-Украина

В Украине в течение года запустят электронные рецепты на антибиотики. Ожидается, что проект заработает до конца 2021 года.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

По его словам, в ближайшее время 9 000 аптек смогут выписывать рецепт в электронной форме на более 1 000 наименований антибиотиков.

"Это позволит Минздраву обеспечить рациональный отпуск и использование противомикробных лекарственных средств. В от же время мы понимаем, что значительное количество аптек не имеет такой возможности присоединиться к отпуску лекарств по электронному рецепту. Таким учреждениям оставят возможность использовать бумажные рецепты", - отметил Иващенко.

Самые читаемые новости

Он также добавил, что такая система заработает до конца 2021 года. Чтобы получить электронный рецепт на антибиотик, пациент должен будет обратиться к семейному врачу. После этого придет СМС с номером электронного рецепта.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина усиливает борьбу с COVID, запуская электронный рецепт и направление на ПЦР.

До этого министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в течение 2021-2023 годов в Украине будут внедряться электронные рецепты на лекарственные средства.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныантибиотикрецепт