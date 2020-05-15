В Украине запустили усиленное тестирование на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 мая, подписал закон № 587-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения потенциала системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни". Законом вводится усиленное тестирование на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно закону, в стране вводится обязательное тестирование пациентов с признаками коронавируса и контактных лиц на амбулаторном и стационарном уровнях. Также обязательное тестирование распространяется на медицинских работников, которые работают с больными COVID-19, сотрудников полиции, Национальной гвардии и других работников, привлеченных к борьбе с коронавирусом.

"Министерство здравоохранения Украины должно регулярно обновлять алгоритм тестирования с согласованием с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США", - заявили в Офисе президента.

Также этот закон позволяет привлекать на общественных началах к противодействию распространению коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения готовится утвердить алгоритм массового тестирования украинцев на антитела к коронавирусу. Массовое тестирование украинцев на антитела могут начать уже со следующей недели.