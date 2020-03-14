В Украине запустили сервис для мониторинга ситуации с коронавирусом в стране

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На сайте видны все официально все подтвержденные случи коронавируса и те, которые проверяются

В Украине запустили специальный онлайн сервис для мониторинга ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщает РБК-Украина.

На сайте отображаются все лабораторно подтвержденные случаи коронавируса (красным цветом), а также подозрения на COVID-19 (оранжевым) и случаи, которые не подтвердились (зеленым).

Напомним, в начале марта Кабинет министров создал сайт со всей актуальной информацией о коронавирусе.

Отметим, по состоянию на утро 14 марта в Украине официально подтверждены три случая коронавируса. При этом один из них стал летальным. 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя жительница Радомышля, которая накануне прибыла в Украину из Польши. Она находилась в тяжелом состоянии.

Также РБК-Украина писало, что Совет национальной безопасности и обороны на экстренном заседании принял решение о закрытии границы Украины с 16 марта на период двух недель из-за распространения коронавируса в мире. Сегодня, 14 марта, Кабинет министров проводит внеочередное заседание, на котором будут рассмотрены решения СНБО.