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В Украине запустили сайт о коронавирусе

Новости » Общество     03.03.2020 - 12:24
В Украине запустили сайт о коронавирусе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Премьер-министр заявил о готовности государства к коронавирусе

Правительство Украины создало специальный сайт со всей актуальной информацией о коронавирусе. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram.

По его словам, для Украины выявленный случай коронавируса не стал неожиданностью.

"Правительство создало специальную инфостраницу со всей актуальной информацией - https://covid19.com.ua. Государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников", - написал Гончарук.

Напомним, 3 марта в Министерстве здравоохранения подтвердили первый случай коронавируса в Украине. Заболевания было зафиксировано в Черновцах у мужчины, которые недавно вернулся из Италии. Симптомы были обнаружены 28 февраля, 29 февраля он был госпитализирован. 2 марта, завершилось исследование анализов. Сейчас мужчина госпитализирован, у него лихорадка и сухой кашель.

Кроме этого в Верховной раде заявили, что все госучреждения в Украине обеспечены средствами защиты от коронавируса. В частности, во всех госучреждениях, больницах, санитарной службе, Нацгвардии и полиции имеется достаточное количество масок.

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