В Украине запустили чат-бот для самооценки состояния на коронавирус

Национальная служба здоровья Украины запустила специальный чат-бот, который поможет самостоятельно оценить состояние здоровья тем, кто испытывает симптомы заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НСЗУ.

По данным НСЗУ, с помощью ответов на простые вопросы, чат-бот предлагает соответствующий алгоритм действий.

"Например: если у вас есть симптомы, звоните вашему семейному врачу. В случае, если вы еще не имеете семейного врача - на контакт-центр НСЗУ или на горячую линию области по вопросам коронавируса. При тяжелых симптомах - температура выше чем 38 и затрудненное дыхание - звоните на 103", - рассказали в службе.

Воспользоваться чат-ботом можно на сайте НСЗУ по ссылке: nszu.gov.ua

Напомним, ранее в НСЗУ опубликовали алгоритм действий в случае выявление заболевания коронавирусом у одного из членов семьи. В НСЗУ подчеркнули, что главная задача в таких случаях - предотвратить распространение микробов.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 3 апреля в Украине подтвердили 942 случая коронавируса. Количество летальных случаев возросло до 22. Излечились от коронавируса уже 19 пациентов. За последние сутки в стране было выявлено 138 случаев.