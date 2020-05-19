В Украине запустили автобусы к курортам: куда можно поехать

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса введен с 18 марта. Несколько раз он был продолжен и в правительстве не исключают, что после 22 мая некоторые ограничения будут действовать и далее.

Самая сложная ситуация на данный момент обстоит с транспортом, так как между областной, пригородный, железнодорожный и авиатранспорт не курсируют. Также закрыто метро и не ездят маршрутки. Однако после 22 мая в Украине планируют ввести адаптивный карантин, который позволит вывести на маршруты городов и областей больше транспорта.

На западной Украине запустили транспорт к известным курортам и здравницам. Как сообщили в Telegram-канале "Місто Лева", во Львов пустили автобусы из Дрогобыча, Схидницы и Моршина.

"На период карантина, во время первого этапа ослабления, частично запустили транспортное сообщение между городами в виде специальных рейсов. Перевозчики сообщают про маршруты к таким областным центрам: Дрогобыч-Львов, и курортных Схидницы и Моршина – "Схидница-Львов", "Моршин-Львов", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве начали добавлять автобусы и маршруты, которые будут возить пассажиров после ослабления карантина.

Кроме того, в ближайшее время в правительстве должны принять решение по поводу открытия метро в крупных городах после 25 мая.