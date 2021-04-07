В Украине заняты почти 57% больничных коек с кислородом для пациентов с COVID

В Украине уже заняты 56,9% больничных кроватей с кислородом для пациентов с коронавирусом . Самая плохая ситуация наблюдается в Киеве.

Об этом свидетельствуют обновленные показатели регионов по COVID-19 Министерства здравоохранения .

Так, норма заполненности больничных коек с кислородом, которая составляет 65%, превышена в Киеве (82%), Киевской (78%), Львовской (73,7%), Николаевской (73,7%), Житомирской (71,8%), Одесской (70,2%), Хмельницкой (69%) и Сумской (67,5%) областях.

Согласно данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине по состоянию на 7 апреля заняты 62,3% (48 731) всех больничных коек для пациентов с COVID. Всего введено 78 166 таких коек.

Отметим, в "красной" зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Херсонская область является единственной "желтой". Остальные области в "оранжевой" зоне.