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В Украине заняты почти 57% больничных коек с кислородом для пациентов с COVID

Новина українською → Украина, Среда 07 апреля 2021 11:48
В Украине заняты почти 57% больничных коек с кислородом для пациентов с COVID Фото: всего в стране заняты более 62% кроватей для коронавируса (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине уже заняты 56,9% больничных кроватей с кислородом для пациентов с коронавирусом. Самая плохая ситуация наблюдается в Киеве.

Об этом свидетельствуют обновленные показатели регионов по COVID-19 Министерства здравоохранения.

Так, норма заполненности больничных коек с кислородом, которая составляет 65%, превышена в Киеве (82%), Киевской (78%), Львовской (73,7%), Николаевской (73,7%), Житомирской (71,8%), Одесской (70,2%), Хмельницкой (69%) и Сумской (67,5%) областях.

Согласно данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине по состоянию на 7 апреля заняты 62,3% (48 731) всех больничных коек для пациентов с COVID. Всего введено 78 166 таких коек.

Отметим, в "красной" зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Херсонская область является единственной "желтой". Остальные области в "оранжевой" зоне.

В "красной зоне" действуют наиболее жесткие карантинные меры.

Напомним, всего за вчера в Украине подтвердили 15 415 случаев COVID-19. При этом госпитализировали 5587 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Киевской области за четыре дня не сделали ни одной прививки от COVID-19. Всего привили уже более 320 тысяч человек.

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