По состоянию на 10:00 4 апреля, в Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Украины.

Так, случаи инфицирования подтверждены у 1096 человек, из них 78 детей. Больше всего случаев инфицирования в Киеве и Черновицкой области.

Статистика по областям на 4 апреля:

Винницкая обл. - 66 случаев;

Волынская обл. - 17 случаев (1 летальный)

Днепропетровская обл. - 14 случаев;

Донецкая обл. - 8 случаев;

Житомирская обл. - 9 случаев (1 летальный)

Закарпатская обл. - 24 случая;

Запорожская обл. - 28 случаев;

Ивано-Франковская область - 94 случая (6 летальных)

Киев - 195 случаев (1 летальный)

Киевская обл. - 77 случая (4 летальных)

Кировоградская обл. - 19 случаев;

Львовская обл. - 14 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 26 случаев;

Полтавская обл. - 8 случаев;

Ровенская обл. - 31 случай (4 летальных)

Сумская обл. - 37 случаев (2 летальных)

Тернопольская обл. - 135 случаев (2 летальных)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 8 случаев (1 летальный)

Хмельницкая обл. - 10 случаев;

Черкасская обл. - 61 случай (1 летальный)

Черновицкая обл. - 206 случаев (5 летальных)

Черниговская обл. - 5 случаев.

Среди всех подтвержденных 60% - люди в возрасте от 30 до 59 лет, и 20,7% - от 60 до 100 лет.

Всего зафиксировано 28 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из которых 9 мужчин и 19 женщин. 85% всех умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

При этом 23 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, с 6 апреля в Украине ужесточают карантинные меры. В частности, человек должен будет иметь при себе документы, а также запрещены прогулки по улице более чем двух человек.

Также РБК-Украина писало, что пограничники ожидают возвращения до 200 тыс. украинцев перед Пасхой. В Украину с 16 марта вернулись уже 160 тысяч граждан.